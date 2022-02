(Di martedì 22 febbraio 2022)didi, dove gli agenti della Polizia Locale hanno fermato oltre 70 NCC, molti dei quali sono risultati irregolari. L’operazione, che rientra nell’ambito deisul trasporto pubblico non di linea, è stata svolta dalle pattuglie del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), coordinate dal Dirigente Maurizio Maggi. 10mila euro didiGli agenti hanno accertato oltre dieci irregolarità, elevando circa 10.di. Cinque i veicoli sottoposti a fermo amministrativo o di cui è stata disposta la sospensione dell’attività di noleggio per mancanza dei requisiti necessari alla circolazione. Le principali violazioni riguardano: lo stazionamento ...

Advertising

CorriereCitta : Boom di multe e controlli all’aeroporto di Fiumicino: 10.000€ di sanzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Boom multe

Il Corriere della Città

Per contrastare ildi frodi legate ai bonus edilizi il consiglio dei ministri ha introdotto "misure urgenti", tra le quali figuranoe carcere per il tecnico abilitato che, nelle ...Se lesono ferme al palo non vanno molto meglio le vaccinazioni . Stando all'ultimo report di ... Nei luoghi di lavoro al contrario si sarebbe registrato unper quanto riguardo lo smart ...Boom di multe all’aeroporto di Fiumicino, dove gli agenti della Polizia Locale hanno fermato oltre 70 NCC, molti dei quali sono risultati irregolari. L’operazione, che rientra nell’ambito dei ...Per spingere a maggior «prudenza» i professionisti, inoltre, arrivano multe severe (da 50mila a 100mila euro ... Roberto Speranza su Facebook). Boom di nuove imprese Compulsando le serie storiche di ...