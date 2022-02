Bonus tamponi 2022, cos’è e come funziona la novità: a chi spetta, importo e come presentare la domanda (Di martedì 22 febbraio 2022) Bonus tamponi. Una proposta lanciata in diretta, durante la trasmissione Agorà, in onda su Rai 3, dal direttore del laboratorio di Microbiologia di Padova, Andrea Crisanti. Secondo l’esperto, infatti, l’incentivo potrebbe servire a tutte quelle persone che si devono occupare della cura di chi è più fragile. Dunque, non si tratterebbe, nella sua visione, di un Bonus per tutti. Ma uno sconto sul prezzo del tampone solamente per chi si trova in questa particolare situazione e quindi si trova ”costretto” a tamponarsi con una certa frequenza rispetto ad altri. Leggi anche: Bonus telefono e internet 2022 per disabili: come richiederlo, importo e a chi spetta La proposta di Crisanti L’idea che sta alla base è quella di ”placare” i prezzi dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 febbraio 2022). Una proposta lanciata in diretta, durante la trasmissione Agorà, in onda su Rai 3, dal direttore del laboratorio di Microbiologia di Padova, Andrea Crisanti. Secondo l’esperto, infatti, l’incentivo potrebbe servire a tutte quelle persone che si devono occupare della cura di chi è più fragile. Dunque, non si tratterebbe, nella sua visione, di unper tutti. Ma uno sconto sul prezzo del tampone solamente per chi si trova in questa particolare situazione e quindi si trova ”costretto” a tamponarsi con una certa frequenza rispetto ad altri. Leggi anche:telefono e internetper disabili:richiederlo,e a chiLa proposta di Crisanti L’idea che sta alla base è quella di ”placare” i prezzi dei ...

Advertising

CorriereCitta : Bonus tamponi 2022, cos’è e come funziona la novità: a chi spetta, importo e come presentare la domanda - MarchezVousLuci : RT @tempoweb: Bonus tamponi per le badanti, la sfida di Crisanti contro il Covid #andreacrisanti #covid #tagada #iltempoquotidiano https:/… - mummy53690440 : Bonus tamponi per le badanti, la sfida di Crisanti contro il Covid - ArcaduAngelo : RT @tempoweb: Bonus tamponi per le badanti, la sfida di Crisanti contro il Covid #andreacrisanti #covid #tagada #iltempoquotidiano https:/… - tempoweb : Bonus tamponi per le badanti, la sfida di Crisanti contro il Covid #andreacrisanti #covid #tagada… -