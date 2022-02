Atp Dubai 2022: programma, orari ed ordine di gioco mercoledì 23 febbraio con Sinner e Djokovic (Di martedì 22 febbraio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Dubai 2022 per la giornata di mercoledì 22 febbraio. Ad aprire le danze sul Centre Court saranno Jannik Sinner ed Andy Murray che, usciti vittoriosi dalle loro maratone di primo turno, sono pronti a darsi battaglia per un posto nei quarti di finale. Scenderà in campo anche Andrey Rublev, campione pochi giorni fa in quel di Marsiglia. Il russo incontrerà il sudcoreano Kwon. A seguire sarà la volta anche del numero uno del mondo Novak Djokovic, che affronterà l’altro sovietico Karen Kachanov. Tanti match interessanti anche sul Court 1. Fari puntati soprattutto sul vincitore di Doha, lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Quest’ultimo proverà a proseguire il suo ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Il, glie l’didel torneo Atp diper la giornata di22. Ad aprire le danze sul Centre Court saranno Janniked Andy Murray che, usciti vittoriosi dalle loro maratone di primo turno, sono pronti a darsi battaglia per un posto nei quarti di finale. Scenderà in campo anche Andrey Rublev, campione pochi giorni fa in quel di Marsiglia. Il russo incontrerà il sudcoreano Kwon. A seguire sarà la volta anche del numero uno del mondo Novak, che affronterà l’altro sovietico Karen Kachanov. Tanti match interessanti anche sul Court 1. Fari puntati soprattutto sul vincitore di Doha, lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Quest’ultimo proverà a proseguire il suo ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 DUBAI, SINNER ACCEDE AGLI OTTAVI DI FINALE Battuto Djokovic Fokina in 3 set (4-6, 7-6, 6-… - SkySport : Atp 500 Dubai, Sinner batte Davidovich Fokina e vola agli ottavi #SkySport #SkyTennis #Tennis #Sinner - TennisItalia : #Tennis #Atp #DDFTennis A Dubai esordio vincente per Jannik #Sinner: superato Davidovich Fokina dopo aver annullato… - sportface2016 : #DDFTennis | Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di mercoledì 23 febbraio: in campo Jannik #Sinner e Novak… - marco_1991_25 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 500 DUBAI, SINNER ACCEDE AGLI OTTAVI DI FINALE Battuto Djokovic Fokina in 3 set (4-6, 7-6, 6-3) #SkySpo… -