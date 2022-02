Antonini | “Milan-Udinese? Colpire e gestire Su Maignan …”

Advertising

ForzaMilanTweet : ACCADDE OGGI: 22 Febbraio 1949 #SerieA - 23^ giornata Domenica 22 Febbraio 1948 #Comunale, #BustoArsizio #PROPATRIA… - MilanPress_it : UNO STRANO WEEKEND ?? Questo il commento di Luca #Antonini sul weekend di campionato appena concluso: e voi siete d… - gilnar76 : Antonini: «Vi racconto il retroscena sul premio scudetto del 2011» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - ACMilanInside_ : ???? DICHIARAZIONI ???? Parla l'ex terzino rossonero #LucaAntonini #ascmilan #milaninside #rossoneri #insideacm - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@OfficialAnto_77: '@acmilan, ora sai quali sono gli errori da non commettere più' - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Antoni… -

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'ex rossoneroha parlato delle chance scudetto deldi Pioli Luca, ex terzino del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento della squadra rossonera. POST SALERNITANA ...... l'allenatore in seconda Gianfranco Cinello e il match analyst Sandro, naturalmente ...45 di sabato prossimo, dove i suoi nuovi giocatori affronteranno il. Nella classifica di Serie A, la ...Oggi il quotidiano Tuttosport riferisce che il Milan sarebbe in pole position per Bremer Non è un segreto che il Milan voglia rinforzare il reparto arretrato nella prossima sessione estiva del calciom ...(35 contro 30). Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, infatti, l'offerta degli inglesi supererebbe di 5 milioni quella dei rossoneri. Decisiva sarà la priorità del giocatore che, al momento, sarebb ...