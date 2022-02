Al via ciclo d’incontri sulla gratitudine (Di martedì 22 febbraio 2022) Prende il via un ciclo di incontri sul tema della “gratitudine, riflesso della cura”. L’iniziativa, che propone occasioni per riflettere insieme grazie all’intervento di esperti, è organizzata dalla Comunità ecclesiale territoriale CET7- Terra Relazioni d’Amore Ponte San Pietro, Valle San Martino della Diocesi di Bergamo e l’Associazione Il Chicco di Grano di Vercurago. Si inizia lunedì 28 febbraio con “La gratitudine, meraviglia del bene ricevuto e donato”. Interviene Manuela Tomisich, psicologa e psicoterapeuta: l’incontro si terrà in zoom alle 21. Il secondo appuntamento è in programma sabato 12 marzo e verterà sul tema “La gratitudine, seme del vero cambiamento”. Interviene don Giuliano Zanchi, direttore della ‘Rivista del clero italiano”: la serata si terrà all’auditorium della Parrocchia di Pontida alle ore ... Leggi su bergamonews (Di martedì 22 febbraio 2022) Prende il via undi incontri sul tema della “, riflesso della cura”. L’iniziativa, che propone occasioni per riflettere insieme grazie all’intervento di esperti, è organizzata dalla Comunità ecclesiale territoriale CET7- Terra Relazioni d’Amore Ponte San Pietro, Valle San Martino della Diocesi di Bergamo e l’Associazione Il Chicco di Grano di Vercurago. Si inizia lunedì 28 febbraio con “La, meraviglia del bene ricevuto e donato”. Interviene Manuela Tomisich, psicologa e psicoterapeuta: l’incontro si terrà in zoom alle 21. Il secondo appuntamento è in programma sabato 12 marzo e verterà sul tema “La, seme del vero cambiamento”. Interviene don Giuliano Zanchi, direttore della ‘Rivista del clero italiano”: la serata si terrà all’auditorium della Parrocchia di Pontida alle ore ...

Advertising

codice_edizioni : Per il ciclo “Voci di biblioteca”, Viola Bachini presenta “Fake people”, scritto insieme a @m_tesconi. Con lei, Ga… - codice_edizioni : Per il ciclo “Voci di biblioteca”, Viola Bachini presenta “Fake people”, scritto insieme a @m_tesconi. Con lei, Ga… - mistermeo : RT @madforfree: 48 milioni di italiani over 12 hanno completato ciclo vaccinale ma “soltanto” 36.5 hanno fatto #terzadose: cosa fa il gover… - paolodelbufalo1 : RT @AslRieti: Covid. Domani a Rieti, ore 10, presso centro ex Bosi, al via la somministrazione della quarta dose alle prime persone immunoc… - miriamartemisya : RT @laggiu17: E via con la quarta dose o meglio la prima dose del secondo ciclo di vaccinazione ?? Chi ha già fatto Pfizer, moderna e astra… -