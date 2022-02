Ucraina, Putin convoca riunione straordinaria del consiglio di sicurezza (Di lunedì 21 febbraio 2022) La settimana si è aperta subito all’insegno della tensione. Dal Cremlino, quando a Mosca era già mattinata inoltrata, hanno fatto sapere che il presidente Vladimir Putin ha convocato una riunione straordinaria del consiglio di sicurezza. Una mossa analoga a quella di domenica sera del presidente Usa Joe Biden. Due consigli straordinari nel giro di poche InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 21 febbraio 2022) La settimana si è aperta subito all’insegno della tensione. Dal Cremlino, quando a Mosca era già mattinata inoltrata, hanno fatto sapere che il presidente Vladimirhato unadeldi. Una mossa analoga a quella di domenica sera del presidente Usa Joe Biden. Due consigli straordinari nel giro di poche InsideOver.

