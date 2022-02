Ucraina: Mosca, 61.000 profughi Donbass entrati in Russia (Di lunedì 21 febbraio 2022) E' arrivato a circa 61.000 il numero di civili in fuga dalla regione Ucraina del Donbass, che sono riparate in Russia, nella regione di Rostov, dopo l'evacuazione ordinata venerdì dai leader delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) E' arrivato a circa 61.000 il numero di civili in fuga dalla regionedel, che sono riparate in, nella regione di Rostov, dopo l'evacuazione ordinata venerdì dai leader delle ...

