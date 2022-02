Ucraina, Macron chiede "sanzioni europee mirate" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente francese, Emmanuel Macron ha condannato il riconoscimento da parte di Mosca delle regioni separatiste nel Donbass e ha chiesto "sanzioni europee mirate", chiedendo anche una riunione di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente francese, Emmanuelha condannato il riconoscimento da parte di Mosca delle regioni separatiste nel Donbass e ha chiesto "",ndo anche una riunione di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina, Putin e Biden accettano il vertice proposto da Macron. Ma la Casa Bianca precisa: 'Purché non scatti l'inv… - RaiNews : Il presidente russo, Vladimir Putin, e il presidente americano, Joe Biden, hanno accettato di incontrarsi nel verti… - Agenzia_Ansa : Ucraina: Putin e Biden, sì a vertice proposto da Macron - Europa - ANSA - MattiaGallo17 : RT @dottorbarbieri: ????????IL PRESIDENTE FRANCESE MACRON HA CHIESTO LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU PER 'violazione unilat… - dottorbarbieri : ????????IL PRESIDENTE FRANCESE MACRON HA CHIESTO LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU PER 'violazione un… -