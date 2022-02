(Di lunedì 21 febbraio 2022) Pre partita molto movimentato adove questa sera si gioca la partita tra ile il. Glipartenopei della Curva A, arrivati nel pomeriggio in Sardegna, hanno sfilato, scortati dalle forze dell’ordine per le strade del capoluogo al grido “Dove sono i nostri nemici?” e “Odio”, diretti verso lo stadio. Un gruppo disardi, gli, con caschi in testa e armati di cinghie e aste ha cercato invece di arrivare a contatto con alcuniazzurri, su viale Trieste, dove si sarebbero verificati i tafferugli. A quanto si apprende dal sito del ‘L’Unione Sarda’ alcuni appartenenti alla tifoseria napoletana, forse in fuga, ha cercato addirittura di entrare nel palazzo che ospita il giornale ‘L’Unione Sarda’, ...

Tensioni e scontri tra ultras Napoli e Sconvolts Cagliari

Putin: "Valutiamo riconoscimento separatisti". Pentagono insiste: "Attacco possibile anche oggi". Proseguono combattimenti al confine, 61mila civili in fuga dal Donbass. Di Maio a italiani: "Lasciate ..."
"Tensione in città per l'arrivo dei supporters partenopei". Scrive così Calciocasteddu.it, sito specializzato sulle vicende di casa Cagliari, direttamente dal ...