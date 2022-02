Sommozzatore scioccato trova uomo vivo in una barca in fondo all’oceano 3 giorni dopo che è affondata

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La nostra società e i nostri notiziari è facile che ci facciano concentrare su tutte le cose terribili che avvengono al mondo. Ultimamente leggiamo spesso titoli terribili che riguardano cambiamento climatico, sparatorie o la pandemia. In generale, è facile pensare che il mondo stia andando nella direzione sbagliata. Perciò credo che sia di vitale importanza mettere in luce storie che mostrano la forza e la persistenza dell’umanità. Possono succedere miracoli e si possono superare gli ostacoli nonostante le prospettive siano buie. La storia di Harrison Okene è una di queste. Tutto è cominciato quando un rimorchiatore stava per rimorchiare una petroliera al largo delle coste della Nigeria. Harrison Okene lavorava come cuoco a bordo della Jascon 4 ed era felice della sua vita in mare. In quel giorno del 2013, il rimorchiatore avrebbe dovuto stabilizzare la grande ...