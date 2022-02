“Solo tu non lo capisci”. Si alzano i toni a UeD, Maria De Filippi costretta ad alzare la voce col cavaliere (Di lunedì 21 febbraio 2022) A Uomini e Donne si parla della storia tra Giovanni e Daniela. Infatti la loro storia che sembrava procedere a gonfie vele ha trovato qualche intoppo: il cavaliere ha preferito fare un passo indietro e approfondire il rapporto con Sara. Una decisione che in studio ha provocato numerose polemiche, a partire dagli opinionisti e dalla stessa Daniela, delusa per essersi sentita “usata”. Tutto è cambiato quando un’altra dama. Sara Zilli, ha chiesto di ballare un tango con Giovanni Ledda. Da quel momento, sentendosi messa da parte per uno show a favore di telecamere, Daniela si è mostrata molto risentita. “Il mio comportamento è stato lineare – prova a spiegare il cavaliere -. Io prima devo stare con una donna e poi, eventualmente, ne conosco un’altra”. Immediata la risposta di Daniela, che conferma di aver provato delle sensazioni ed essersi impegnata ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) A Uomini e Donne si parla della storia tra Giovanni e Daniela. Infatti la loro storia che sembrava procedere a gonfie vele ha trovato qualche intoppo: ilha preferito fare un passo indietro e approfondire il rapporto con Sara. Una decisione che in studio ha provocato numerose polemiche, a partire dagli opinionisti e dalla stessa Daniela, delusa per essersi sentita “usata”. Tutto è cambiato quando un’altra dama. Sara Zilli, ha chiesto di ballare un tango con Giovanni Ledda. Da quel momento, sentendosi messa da parte per uno show a favore di telecamere, Daniela si è mostrata molto risentita. “Il mio comportamento è stato lineare – prova a spiegare il-. Io prima devo stare con una donna e poi, eventualmente, ne conosco un’altra”. Immediata la risposta di Daniela, che conferma di aver provato delle sensazioni ed essersi impegnata ...

