Sindaco smentisce la Meloni | i 35 positivi non si trovano liberamente a Pozzallo

(Di lunedì 21 febbraio 2022)– “I 35 migrantial covid sono stati imbarcati nella nave quarantena Azzurra già salpata dal porto”. Lo annuncia ildi, Roberto Ammatuna, in una nota che ha diffuso ieri sera. “Concluse tutte le operazioni di sbarco dei migranti della Ocean Viking e del barcone, approdati l’altro ieri sera nel porto di. I minori non accompagnati sono stati ospitati in parte nell’hotspot die i rimanenti presso C.da Cifali a Ragusa. Dei 338 migranti, 35 sono risultatial covid e imbarcati nella nave quarantena Azzurra già partita da. Spiace – dice ildi– che un leader politico nazionale come la, in un suo post faccia ...

