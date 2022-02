“Si decide oggi”: Villarreal-Juve, il recupero last minute può salvare Allegri (Di lunedì 21 febbraio 2022) A poche ore dalla sfida con il Villarreal, per Max Allegri potrebbe esserci un recupero importante: il calciatore è rientrato in gruppo Archiviato il derby con il Torino, che ha comunque consentito a Max Allegri di raccogliere un pareggio risultato poi positivo per via della sconfitta dell’Atalanta contro la Fiorentina, la Juventus si proietta sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 febbraio 2022) A poche ore dalla sfida con il, per Maxpotrebbe esserci unimportante: il calciatore è rientrato in gruppo Archiviato il derby con il Torino, che ha comunque consentito a Maxdi raccogliere un pareggio risultato poi positivo per via della sconfitta dell’Atalanta contro la Fiorentina, lantus si proietta sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

luigi6517 : @marcovinci14 Chi è a oggi quel normo dotato che decide di farsi prete o monaca???? Con direttore generale Bergogli… - FashionNewsMag : #Hines, player a livello globale ad oggi attivo nel real estate, decide di accendere Via della Spiga di fucsia. Un… - _softPizza_ : @Le__Le_N @CozzAndrea Ma non si tratta di mettere le mani avanti, se oggi sei primo e vinci è perché te lo meriti e… - AndreaSpanu6 : @Ale_Kamo @Massi_Fantini84 1) Chi lo decide? Oggi UK annuncia ritorno a completa normalità, come già altri Paesi. M… - budditex : RT @Savona77119636: Oggi decide lui la Foto da pubblicare ???? -

Ultime Notizie dalla rete : decide oggi Bullizzato a tre anni per i 'capelli da femmina', lo strazio della mamma: 'Mio figlio... ... adirata, la sera stessa mentre il piccolo dorme, decide di scrivere un messaggio WhatsApp nel ... I miei figli crescono e sono cresciuti senza preconcetti e fino ad oggi non si era mai posto il ...

Stretta sui monopattini: cosa succede adesso ... se il Governo nei mesi scorsi aveva liberalizzato l'utilizzo dei monopattini elettrici sulle strade statali e provinciali, equiparandoli alle biciclette, oggi decide di riparare a quello che ha ...

Gasolio alle stelle, aziende in crisi Oggi si decide se fermare i Tir il Resto del Carlino ... adirata, la sera stessa mentre il piccolo dorme,di scrivere un messaggio WhatsApp nel ... I miei figli crescono e sono cresciuti senza preconcetti e fino adnon si era mai posto il ...... se il Governo nei mesi scorsi aveva liberalizzato l'utilizzo dei monopattini elettrici sulle strade statali e provinciali, equiparandoli alle biciclette,di riparare a quello che ha ...