Pregliasco: “Djokovic agli Internazionali BNL d’Italia? Diventa un simbolo no-vax” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il professor Fabrizio Pregliasco ha menzionato la situazione relativa a Novak Djokovic, ai microfoni di Rai Radio 1, delineando un quadro generale in vista degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Il serbo potrà probabilmente partecipare al Masters 1000 di scena a Roma; questo ha fatto storcere il naso al virologo italiano, in quanto il tennista non risulta vaccinato. Di seguito le parole di Pregliasco durante la trasmissione radiofonica ‘Un Giorno da Pecora’: “Djokovic può giocare gli Internazionali di Tennis di Roma? Lui è un cattivo maestro, purtroppo formalmente glielo permettono, ma non è il massimo. Dovrebbe dare il buon esempio e invece così Diventa il simbolo dei no vax“. Il virologo ha dunque mostrato contrarietà rispetto ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il professor Fabrizioha menzionato la situazione relativa a Novak, ai microfoni di Rai Radio 1, delineando un quadro generale in vista degliBNL2022. Il serbo potrà probabilmente partecipare al Masters 1000 di scena a Roma; questo ha fatto storcere il naso al virologo italiano, in quanto il tennista non risulta vaccinato. Di seguito le parole didurante la trasmissione radiofonica ‘Un Giorno da Pecora’: “può giocare glidi Tennis di Roma? Lui è un cattivo maestro, purtroppo formalmente glielo permettono, ma non è il massimo. Dovrebbe dare il buon esempio e invece cosìildei no vax“. Il virologo ha dunque mostrato contrarietà rispetto ...

Advertising

sisonproprioio : Risposte in breve: - manco Pinochet prendeva il caffè al bar e pretendeva tutti contenti #Bassetti - non c'è la ma… - Sport_Fair : Nel mondo del tennis continua a tenere banco il caso #Djokovic: le reazioni di #Vezzali, #Panatta e Pregliasco - pepesavino : RT @FrancoMater2: @ProfMBassetti Mezzi e ospedali non potenziati, ricatto, gente che deve cedere per forza per andare a lavorare, intimidaz… - FrancoMater2 : @ProfMBassetti Mezzi e ospedali non potenziati, ricatto, gente che deve cedere per forza per andare a lavorare, int… - pattypappi : @osservatizzat0 Le aveste voi le sue palle cari Luca e Paolo! argomentazioni ottuse che fan ridere solo Pregliasco… -