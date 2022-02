Pace fiscale flop: mancati incassi per 2,4 miliardi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Non sembra decollare la Pace fiscale. Numeri alla mano, su 1,25 milioni di contribuenti ancora in corsa per rottamazione ter e saldo e stralcio a inizio pandemia, il 43% dei debitori (circa 532mila contribuenti) è decaduto. In pratica, al termine dello scorso anno, è rimasto “in piedi” solo il 57%, ossia 718mila contribuenti. Pace fiscale flop Fronte conti pubblici, questo vuol dire che mancano all’appello 2,45 miliardi di euro che non potranno più essere riscossi attraverso le due definizioni agevolate e quindi si dovrà passare attraverso il canale “ordinario” della riscossione, che faranno lievitare ancor di più il conto finale. Via XX Settembre, nel frattempo, precisa che si tratta di “circa il 20% in meno rispetto alle previsioni aggiornate dopo le prime scadenze”, e il “lato ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Non sembra decollare la. Numeri alla mano, su 1,25 milioni di contribuenti ancora in corsa per rottamazione ter e saldo e stralcio a inizio pandemia, il 43% dei debitori (circa 532mila contribuenti) è decaduto. In pratica, al termine dello scorso anno, è rimasto “in piedi” solo il 57%, ossia 718mila contribuenti.Fronte conti pubblici, questo vuol dire che mancano all’appello 2,45di euro che non potranno più essere riscossi attraverso le due definizioni agevolate e quindi si dovrà passare attraverso il canale “ordinario” della riscossione, che faranno lievitare ancor di più il conto finale. Via XX Settembre, nel frattempo, precisa che si tratta di “circa il 20% in meno rispetto alle previsioni aggiornate dopo le prime scadenze”, e il “lato ...

