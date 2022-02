Morata: «Ho sempre avvertito la fiducia di Allegri. Fosse per me resterei sempre alla Juve» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alvaro Morata ha rilasciato alcune dichiarazioni al fianco di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di vigilia di Villareal-Juventus. “Arriviamo bene, abbiamo fatto un cambiamento nell’ultimo mese. Siamo più positivi, la partita dell’altro giorno inizio stagione sarebbe stata più difficile. Stimo crescendo, ora dobbiamo dare tutto per la Champions”. Sulla fiducia dell’allenatore: “L’ho sempre avvertita. Da quando lavoriamo insieme, lui mi chiede tante cose ma sa anche i miei limiti. Mi ha detto che dovevo rimanere e che si fidava di me, ora devo lottare e ripagare la sua fiducia. Posso essere felice di quello che dicono qui di me. Abbiamo tanti obiettivi ancora, a volte qua. alla Juve si dà per scontato che dobbiamo vincere. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alvaroha rilasciato alcune dichiarazioni al fianco di Massimilianonella conferenza stampa di vigilia di Villareal-ntus. “Arriviamo bene, abbiamo fatto un cambiamento nell’ultimo mese. Siamo più positivi, la partita dell’altro giorno inizio stagione sarebbe stata più difficile. Stimo crescendo, ora dobbiamo dare tutto per la Champions”. Sulladell’allenatore: “L’hoavvertita. Da quando lavoriamo insieme, lui mi chiede tante cose ma sa anche i miei limiti. Mi ha detto che dovevo rimanere e che si fidava di me, ora devo lottare e ripagare la sua. Posso essere felice di quello che dicono qui di me. Abbiamo tanti obiettivi ancora, a volte qua.si dà per scontato che dobbiamo vincere. ...

