Mazzarri in conferenza: “Oggi meritavamo di stravincere. Chi fa calcio dice quello che ha visto” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa per commentare la sfida dell’Unipol Domus in cui la sua formazione è andata ad un passo dal colpaccio.Queste le parole di Mazzarri: “Il mio stato d’animo? Non posso dire parolacce… incavolato nero, si può dire? Faccio i complimenti alla squadra che sta giocando un grande calcio. Il Napoli ha una rosa dove sono tutti da vertice. Oggi meritavamo di stravincere, sbagliare gol così… sono convinto che altre novantanove volte i miei la buttano dentro”. “Spalletti è tanti anni che allena, Oggi chi fa calcio dice quello che ha visto. Il Cagliari ha impedito al Napoli di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 21 febbraio 2022) Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore del Cagliari Walterha parlato instampa per commentare la sfida dell’Unipol Domus in cui la sua formazione è andata ad un passo dal colpaccio.Queste le parole di: “Il mio stato d’animo? Non posso dire parolacce… incavolato nero, si può dire? Faccio i complimenti alla squadra che sta giocando un grande. Il Napoli ha una rosa dove sono tutti da vertice.di, sbagliare gol così… sono convinto che altre novantanove volte i miei la buttano dentro”. “Spalletti è tanti anni che allena,chi fache ha. Il Cagliari ha impedito al Napoli di ...

