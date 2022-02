Matrimoni, Istat: più di due su tre con rito civile (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crolla il numero dei Matrimoni religiosi. E’ quanto emerge dagli ultimi dati Istat che rilevano come le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria abbiano determinato un calo verticale soprattutto dei Matrimoni, celebrati con rito religioso, che risulta più che doppio rispetto a quello dei Matrimoni civili (-67,9% contro -28,9%). Per questi ultimi si tratta della prima eccezionale battuta d’arresto dopo una fase di continua crescita. Tale squilibrio ha modificato l’incidenza dei Matrimoni celebrati con rito civile, dal 52,6% del 2019 al 71,1% del 2020 (era il 2,3% del totale dei Matrimoni nel 1970, il 36,7% nel 2008). Il rito civile è decisamente più diffuso nelle seconde nozze ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crolla il numero deireligiosi. E’ quanto emerge dagli ultimi datiche rilevano come le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria abbiano determinato un calo verticale soprattutto dei, celebrati conreligioso, che risulta più che doppio rispetto a quello deicivili (-67,9% contro -28,9%). Per questi ultimi si tratta della prima eccezionale battuta d’arresto dopo una fase di continua crescita. Tale squilibrio ha modificato l’incidenza deicelebrati con, dal 52,6% del 2019 al 71,1% del 2020 (era il 2,3% del totale deinel 1970, il 36,7% nel 2008). Ilè decisamente più diffuso nelle seconde nozze ...

