Inter | Marotta | “Difendiamo lo Scudetto e puntiamo alla seconda stella”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Due sconfitte tra Champions League e campionato per l', reduce dal pesante kono contro il Sassuolo. Momento di flessione per la squadra di Simone Inzaghi, che resta comunque a -2 dal primo posto ma con una partita in meno

FBiasin : Ok, ieri l’#Inter ha perso e tocca riprendere il cammino al più presto. Diciamo anche che questo club “in dismissi… - sportface2016 : +++#Inter, #Marotta: '#Brozovic? Entrambi vogliamo continuare, nel giro di pochi giorni arriveremo sicuramente alla… - MatteoBarzaghi : Marotta a @SkySport “Oggi abbiamo grande consapevolezza che Inter e Brozovic vogliono continuare insieme. Nel giro… - Jung_inter : RT @Inter: ??? | INTERVISTA Le parole del CEO Sport nerazzurro: 'Saremo protagonisti fino in fondo, i momenti di sofferenza sono normali'… - MarisciaFox : RT @SimoneTogna: Marotta a Sky: “#Brozovic sicuramente resterà con noi. Massimo una settimana l’annuncio del rinnovo”. #inter -

Biasin: 'Magari Lukaku torna l'anno prossimo. Scamacca? Si sta pensando anche ad altro' ... Ma Marotta e Ausilio sono due vecchie volpi, sanno che serve anche un attaccante più pronto per giocare ...L'Inter non si accontenta. Gianluca Scamacca non basta per giugno e i nerazzurri tentano il colpo Gabriel Gesus in attacco ...Assieme a loro resta saldo nella lista di Marotta ed Ausilio il nome di Raspadori, anch'egli a segno nella partita di domenica pomeriggio, già da tempo un obiettivo. L'attaccante del Sassuolo vanta il ...