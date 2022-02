Il Napoli celebra la lingua napoletana | tutte le grafiche di Cagliari-Napoli in napoletano

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Illa Giornata internazionale dellamadre, indetta dall’Unesco. E lascelta è, chiaramente, il. Lo fa con una particolare iniziativa social, in virtù della qualeledi, match previsto alle 18:00 in Sardegna, saranno realizzate proprio in. L’annuncio del club su Instagram, con una storica frase di Troisi: «Io penso in, sogno in, mi riesce facilissimo». C’è anche l’hashtag, ovviamente: è #JammeGuagliù. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC ...

La Ssc Napoli celebra la lingua napoletana. Infatti, in occasione della giornata internazionale della lingua madre indetta dall'Unesco, i partenopei proporranno delle grafiche in napoletano per il mat ...