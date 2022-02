Il 90% dei sanitari è donna, ma camici e mascherine sono fatti per gli uomini (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - Abiti non tagliati per aderire alle forme del seno e dei fianchi delle donne. Maschere mal aderenti che causano tagli o piaghe al viso. Occhiali e camici troppo grandi, con conseguenti rischi nella protezione, di cadute e movimenti goffi e alterati. La maggior parte dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) è stata progettata per adattarsi agli uomini europei o statunitensi nonostante le donne costituiscano circa il 90% della forza lavoro sanitaria, e siano state in prima linea durante la pandemia di Covid-19. A delineare il desolante quadro è la no profit Women in Global Health con un sondaggio su circa 900 operatrici sanitarie di 59 Paesi. I risultati completi sono stati pubblicati sulla rivista Jama. Le donne hanno riferito anche che i camici e i Dpi obbligatori ... Leggi su agi (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - Abiti non tagliati per aderire alle forme del seno e dei fianchi delle donne. Maschere mal aderenti che causano tagli o piaghe al viso. Occhiali etroppo grandi, con conseguenti rischi nella protezione, di cadute e movimenti goffi e alterati. La maggior parte dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) è stata progettata per adattarsi aglieuropei o statunitensi nonostante le donne costituiscano circa il 90% della forza lavoroa, e siano state in prima linea durante la pandemia di Covid-19. A delineare il desolante quadro è la no profit Women in Global Health con un sondaggio su circa 900 operatricie di 59 Paesi. I risultati completistati pubblicati sulla rivista Jama. Le donne hanno riferito anche che ie i Dpi obbligatori ...

