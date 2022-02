Guaio Bayern | Thomas Muller positivo al Covid!

(Di lunedì 21 febbraio 2022)MülleralNagelsmann dovrà probabilmente farne a meno nei big match contro Leverkusen e Salisburgo Brutte notizie per ilMonaco che continua a vivere un periodo poco felice e sfortunato. il club bavarese ha annunciato tramite un comunicato la positività al Coronavirus di. L’attaccante tedesco sta bene ed è in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: Thomas Müller positivo al Covid! Nagelsmann dovrà probabilmente farne a meno nei big match contro Leverkusen e Salisburgo Brutte notizie per il Bayern Monaco che continua a vivere un periodo poco felice e sfortunato. il club bavarese ha annunciato tramite un comunicato la positività al Coronavirus di Thomas Müller. L'attaccante tedesco sta bene ed è in isolamento domiciliare.