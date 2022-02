GfVip, Kabir non esce da contratto? scoppia il putiferio per la frase di Delia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il GF Vip è ufficialmente entrato nell’ultimo mese di gioco, considerando che la finale è attesa per il 14 marzo. LEGGI ANCHE: — GF VIP, Delia e il piano diabolico su Soleil: ‘la facciamo esplodere’. Era tutto organizzato con Alex Belli? Tra screzi, nomination e sotterfugi, una frase pronunciata da Delia ha scatenato il putiferio sui concorrenti. L’episodio è avvenuto in cucina, dove si sente Jessica – in riferimento a Kabir – dire: “Ma lui è convinto di rimanere”. Delia subito risponde: “Povero… Magari ha un contratto che lo fa rimanere fino alla fine”. Fonte: TwitterFonte: TwitterFonte: TwitterFonte: TwitterLe dichiarazioni di Delia scatenano i commenti sul web Apriti cielo. La domanda assilla i fan: le nomination quindi sarebbero pilotate e decise in base ai contratti che ognuno dei Vip ha firmato ... Leggi su funweek (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il GF Vip è ufficialmente entrato nell’ultimo mese di gioco, considerando che la finale è attesa per il 14 marzo. LEGGI ANCHE: — GF VIP, Delia e il piano diabolico su Soleil: ‘la facciamo esplodere’. Era tutto organizzato con Alex Belli? Tra screzi, nomination e sotterfugi, unapronunciata da Delia ha scatenato ilsui concorrenti. L’episodio è avvenuto in cucina, dove si sente Jessica – in riferimento a– dire: “Ma lui è convinto di rimanere”. Delia subito risponde: “Povero… Magari ha unche lo fa rimanere fino alla fine”. Fonte: TwitterFonte: TwitterFonte: TwitterFonte: TwitterLe dichiarazioni di Delia scatenano i commenti sul web Apriti cielo. La domanda assilla i fan: le nomination quindi sarebbero pilotate e decise in base ai contratti che ognuno dei Vip ha firmato ...

samira59905359 : RT @catiuz92: Soleil su Alex 'Sono più giorni che, a parte il suo matrimonio, è venuto con questa cosa perchè in più discorsi e per istinto… - ilariaaaaaaaa20 : @ShaktiTemple Esattamente anche io sai! L’ho guardato solo per lui! Se esce kabir anche io non lo vedrò più !! #GFvip - musiclover_blu : Ho trovato questi due screen e beh c'è un abisso tra il sogno a sinistra e la realtà dei fatti a destra. Quello che… - ascendenteleone : Kabir è il meno votato e a seguire Basciano, votiamo tutti kabir così esce quel maleducato arrogante di Basciano, p… - fan_velvet : @nalesso_monica No sono invidiosi sai lui è una star hollywoodiana e loro nulla?? votiamo kabir ?? #gfvip -