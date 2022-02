Francesco Totti e Ilary Blasi: separazione in vista? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dagospia, e altre testate giornalistiche italiane, hanno appena lanciato una vera e propria 'bomba gossip': Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero vicini alla separazione. L'annuncio ufficiale della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra ormai essere solo una questione di tempo: secondo quanto riportato da Dagospia, i due avrebbero avuto un brutto litigio lo scorso 5 febbraio dopo che, nel settembre del 2021, la nota conduttrice televisiva non si era fatta vedere alla festa di compleanno del marito. Secondo le recenti indiscrezioni, rese note da svariate testate giornalistiche, sembra che la coppia più famosa di Roma sia arrivata al capolinea, dopo mesi in cui le apparizioni pubbliche dell'ex capitano ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dagospia, e altre testate giornalistiche italiane, hanno appena lanciato una vera e propria 'bomba gossip':sarebbero vicini alla. L'annuncio ufficiale dellatrasembra ormai essere solo una questione di tempo: secondo quanto riportato da Dagospia, i due avrebbero avuto un brutto litigio lo scorso 5 febbraio dopo che, nel settembre del 2021, la nota conduttrice televisiva non si era fatta vedere alla festa di compleanno del marito. Secondo le recenti indiscrezioni, rese note da svariate testate giornalistiche, sembra che la coppia più famosa di Roma sia arrivata al capolinea, dopo mesi in cui le apparizioni pubbliche dell'ex capitano ...

