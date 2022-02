Francesco Totti e Ilary Blasi, fine di un (grande) amore? (Di martedì 22 febbraio 2022) Le voci che i due siano sul punto di annunciare il divorzio si fanno sempre più insistenti. Se fosse vero, sarebbe giunta al capolinea una bellissima storia nata venti anni fa da un colpo di fulmine (via tv) e coronata dopo le nozze nel 2005 dalla nascita di tre figli Leggi su vanityfair (Di martedì 22 febbraio 2022) Le voci che i due siano sul punto di annunciare il divorzio si fanno sempre più insistenti. Se fosse vero, sarebbe giunta al capolinea una bellissima storia nata venti anni fa da un colpo di fulmine (via tv) e coronata dopo le nozze nel 2005 dalla nascita di tre figli

