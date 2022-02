El Pais: «Mourinho a Roma come Draghi o Garibaldi, nessuno osa metterlo in discussione» (Di lunedì 21 febbraio 2022) In Italia “si può criticare il Papa, un padre o il presidente, ma non Garibaldi (almeno da Roma in su)”. Ma per El Pais qui da noi “ci sono altri personaggi che condividono quella sfera di protezione. Uno potrebbe essere l’attuale presidente del Consiglio dei ministri italiano, Mario Draghi. Salvatore della moneta unica, apostolo dell’Unione Europea e poco meno che fondatore del moderno Risorgimento. SuperMario è diventato una specie di prete di cui nessuno osa aggiungere una sola parola. Perché non decida di partire e lasciare il paese in balia del caos. Il secondo, molto più inaspettato, per via della sua carriera e delle vette del campionato a cui siamo, è l’allenatore della Roma, Jose Mourinho”. Daniel Verdù scrive della Roma e di quello che chiama ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022) In Italia “si può criticare il Papa, un padre o il presidente, ma non(almeno dain su)”. Ma per Elqui da noi “ci sono altri personaggi che condividono quella sfera di protezione. Uno potrebbe essere l’attuale presidente del Consiglio dei ministri italiano, Mario. Salvatore della moneta unica, apostolo dell’Unione Europea e poco meno che fondatore del moderno Risorgimento. SuperMario è diventato una specie di prete di cuiosa aggiungere una sola parola. Perché non decida di partire e lasciare il paese in balia del caos. Il secondo, molto più inaspettato, per via della sua carriera e delle vette del campionato a cui siamo, è l’allenatore della, Jose”. Daniel Verdù scrive dellae di quello che chiama ...

