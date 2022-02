Dipendenza dai Social Network: in Italia aumentano i centri dedicati a questo disturbo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo quanto rivelato dal Centro Nazionale Dipendenza e Doping, in Italia i centri dedicati alla Dipendenza da Social Network sono 99. Il Centro dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha tracciato una mappa, che individua la distribuzione delle strutture socio-sanitarie che affrontano questo disturbo; 83 sono afferenti al Servizio Sanitario Nazionale le restanti 16 sono gestiste da reti private Sociali. I centri per la Dipendenza da Social Network Questi centri si occupano di un fenomeno sempre più crescente tra i giovani (ma oggi non solo); aumentano, infatti, le persone che presentano disturbi legati all’uso di ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo quanto rivelato dal Centro Nazionalee Doping, inalladasono 99. Il Centro dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha tracciato una mappa, che individua la distribuzione delle strutture socio-sanitarie che affrontano; 83 sono afferenti al Servizio Sanitario Nazionale le restanti 16 sono gestiste da reti privatei. Iper ladaQuestisi occupano di un fenomeno sempre più crescente tra i giovani (ma oggi non solo);, infatti, le persone che presentano disturbi legati all’uso di ...

