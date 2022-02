Covid, l’Inghilterra cancella tutte le restrizioni ancora in vigore ma da l’ok alla quarta dose (Di lunedì 21 febbraio 2022) Londra – Nonostante la Regina Elisabetta abbia contratto il Covid-19, a partire da giovedì 24 febbraio saranno “cancellate” tutte le restrizioni anti Covid ancora in vigore in Gb. Lo ha confermato il premier britannico Boris Johnson intervenendo alla Camera dei Comuni. Verrà quindi a cadere l’obbligo, anche per chi non è completamente vaccinato, di mettersi in autoisolamento dopo un contatto ravvicinato con un positivo. Fino al 1 aprile, tuttavia, a chi risulterà positivo verrà ancora consigliato di rimanere a casa. “Incoraggeremo le persone con i sintomi del Covid-19 ad esercitare la responsabilità personale, così come incoraggiamo le persone che potrebbero avere un’influenza a considerare anche gli altri”, ha detto ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 21 febbraio 2022) Londra – Nonostante la Regina Elisabetta abbia contratto il-19, a partire da giovedì 24 febbraio saranno “te”leantiinin Gb. Lo ha confermato il premier britannico Boris Johnson intervenendoCamera dei Comuni. Verrà quindi a cadere l’obbligo, anche per chi non è completamente vaccinato, di mettersi in autoisolamento dopo un contatto ravvicinato con un positivo. Fino al 1 aprile, tuttavia, a chi risulterà positivo verràconsigliato di rimanere a casa. “Incoraggeremo le persone con i sintomi del-19 ad esercitare la responsabilità personale, così come incoraggiamo le persone che potrebbero avere un’influenza a considerare anche gli altri”, ha detto ...

