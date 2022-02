Calciomercato Juventus, Cuadrado non rinnova e Mendes propone un suo assistito (Di lunedì 21 febbraio 2022) La Juventus ha diversi giocatori che sono ormai in scadenza di contratto e uno di questi è Juan Cuadrado pronto a lasciare per una novità. Quando un giocatore arriva a scadenza di contratto è sempre molto difficile riuscire a capire come la situazione possa evolversi, perché a quel punto nessuno vuole fare un passo indietro e con Juan Cuadrado si è arrivati completamente a un punto morto, nel quale non ci sembrano essere vinti o vincitori e intanto uno dei più importanti procuratori al mondo si è fatto vivo. Juan Cuadrado Juventus (GettyImages)Juan Cuadrado è sicuramente stato uno dei giocatori essenziali in questi ultimi anni nella Juventus, dimostrandosi come un campione veramente capace di giocate straordinarie, realizzate tutte a velocità supersonica e meritando ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Laha diversi giocatori che sono ormai in scadenza di contratto e uno di questi è Juanpronto a lasciare per una novità. Quando un giocatore arriva a scadenza di contratto è sempre molto difficile riuscire a capire come la situazione possa evolversi, perché a quel punto nessuno vuole fare un passo indietro e con Juansi è arrivati completamente a un punto morto, nel quale non ci sembrano essere vinti o vincitori e intanto uno dei più importanti procuratori al mondo si è fatto vivo. Juan(GettyImages)Juanè sicuramente stato uno dei giocatori essenziali in questi ultimi anni nella, dimostrandosi come un campione veramente capace di giocate straordinarie, realizzate tutte a velocità supersonica e meritando ...

