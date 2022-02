Brunetta: “In arrivo l’anagrafe dei dipendenti pubblici” (Di lunedì 21 febbraio 2022) "Per la Pubblica amministrazione prevediamo l’istituzione dell’anagrafe dei dipendenti pubblici, un censimento permanente che si avvale della base dati del personale della Pa istituita presso il ministero dell’Economia e che sarà fondamentale per completare la digitalizzazione del settore pubblico". Lo ha annunciato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, al termine del Consiglio dei ministri di venerdì. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 febbraio 2022) "Per la Pubblica amministrazione prevediamo l’istituzione deldei, un censimento permanente che si avvale della base dati del personale della Pa istituita presso il ministero dell’Economia e che sarà fondamentale per completare la digitalizzazione del settore pubblico". Lo ha annunciato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato, al termine del Consiglio dei ministri di venerdì. L'articolo .

