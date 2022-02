Borussia Dortmund: l’esito degli esami di Zagadou e Reyna, entrambi dovranno rimanere ai box (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ieri il Borussia Dortmund ha distrutto il Borussia Mönchengladbach per 6-0. Il club giallonero però, ha anche avuto a che fare con due infortuni, che hanno reso la vittoria più amara. Al minuto 42? del primo tempo, il difensore Dan Axel Zagadou è uscito dal campo per uno strappo muscolare alla coscia e sarà assente per alcune settimane. L’altro infortunato, Giovanni Reyna, era uscito dal campo ancora prima, al minuto 30?, in lacrime ma, fortunatamente, gli esami hanno ravvisato nulla di grave eccessivamente grave. Si pensava infatti ad una lesione alla coscia, in realtà il ragazzo tornerà già tra 14 giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ieri ilha distrutto ilMönchengladbach per 6-0. Il club giallonero però, ha anche avuto a che fare con due infortuni, che hanno reso la vittoria più amara. Al minuto 42? del primo tempo, il difensore Dan Axelè uscito dal campo per uno strappo muscolare alla coscia e sarà assente per alcune settimane. L’altro infortunato, Giovanni, era uscito dal campo ancora prima, al minuto 30?, in lacrime ma, fortunatamente, glihanno ravvisato nulla di grave eccessivamente grave. Si pensava infatti ad una lesione alla coscia, in realtà il ragazzo tornerà già tra 14 giorni. SportFace.

