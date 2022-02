Biathlon, l’inseguimento potrebbe uscire dal programma olimpico? Ipotesi sostituzione con la supersprint (Di lunedì 21 febbraio 2022) Pechino 2022 è ormai terminata e c’è già chi guarda a Milano-Cortina 2026. La XXV edizione dei Giochi invernali annuncia novità epocali, poiché dopo oltre un ventennio vi sarà un nuovo ingresso nella famiglia a Cinque cerchi. Lo sci alpinismo assurgerà infatti alla dignità di sport olimpico, diventando la sedicesima disciplina nella quale verranno conferite medaglie. Inoltre è pressoché certa la piena parità sessuale anche nella combinata nordica, poiché a meno di cataclismi vedremo per la prima volta in azione anche le ragazze. Cionondimeno, queste novità potrebbero avere ripercussioni su altre discipline. Sappiamo bene come il Cio non veda di buon occhio l’inflazione delle medaglie e in quel di Pechino il numero di eventi è salito a 109. La crescita si sta facendo incontrollata, perché solo dodici anni orsono a Vancouver vennero assegnati 86 titoli. ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Pechino 2022 è ormai terminata e c’è già chi guarda a Milano-Cortina 2026. La XXV edizione dei Giochi invernali annuncia novità epocali, poiché dopo oltre un ventennio vi sarà un nuovo ingresso nella famiglia a Cinque cerchi. Lo sci alpinismo assurgerà infatti alla dignità di sport, diventando la sedicesima disciplina nella quale verranno conferite medaglie. Inoltre è pressoché certa la piena parità sessuale anche nella combinata nordica, poiché a meno di cataclismi vedremo per la prima volta in azione anche le ragazze. Cionondimeno, queste novitàro avere ripercussioni su altre discipline. Sappiamo bene come il Cio non veda di buon occhio l’inflazione delle medaglie e in quel di Pechino il numero di eventi è salito a 109. La crescita si sta facendo incontrollata, perché solo dodici anni orsono a Vancouver vennero assegnati 86 titoli. ...

GeorgeSpalluto : 5 medaglie per Boe, Fillon Maillet e Roeiseland in questa Olimpiade. A Boe è mancato l'inseguimento (5°), a Fillon… - SLN_Magazine : Pechino 2022, delusione Wierer: sesta in inseguimento 10km biathlon. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - silviaguerrini : RT @Coninews: UNA RIMONTA PAZZESCA! ?? Quattordicesimo dopo la sprint, Lukas #Hofer fa 20/20 al poligono e chiude con una splendida quarta… - volo731 : RT @Coninews: UNA RIMONTA PAZZESCA! ?? Quattordicesimo dopo la sprint, Lukas #Hofer fa 20/20 al poligono e chiude con una splendida quarta… - marcobruno1991 : RT @Coninews: UNA RIMONTA PAZZESCA! ?? Quattordicesimo dopo la sprint, Lukas #Hofer fa 20/20 al poligono e chiude con una splendida quarta… -