Biasin: "Inter, devi augurarti tante cose! In queste condizioni puoi perdere anche contro l'oratorio Don Mazzi" (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'Inter è caduta clamorosamente in casa per mano del Sassuolo. A commentare lo “scivolone” nerazzurro è Intervenuto anche il giornalista Fabrizio Biasin che sulle pagine dell'edizione odierna... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'è caduta clamorosamente in casa per mano del Sassuolo. A commentare lo “scivolone” nerazzurro èvenutoil giornalista Fabrizioche sulle pagine dell'edizione odierna...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Biasin ha commentato lo scivolone dell'#Inter per mano del #Sassuolo - pepperz65 : @FBiasin Ecco uno che scrive dell'Inter amandola come un vero tifoso. Grazie Biasin! Forza Inter - infoitsport : Biasin: “Se l’Inter vuole vincere ancora, deve augurarsi questa cosa su tutte” - Zagortenay87 : @FrancescoOrdine @PressingReal @MaxCallegari @monicabertini @inFranchezza Franco, è il momento giusto per te per me… - fcin1908it : Biasin: “L’Inter in dismissione ha rinnovato pure con Brozovic. Un saluto ai disfattisti” -