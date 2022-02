Barbara D’Urso diffonde il promo con i provini de La Pupa e il Secchione Show (Di lunedì 21 febbraio 2022) A partire da martedì 15 marzo, su Italia 1, andrà in onda la nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Il programma è stato affidato nelle mani esperte di Barbara D’Urso. Dal recente promo, sembra che il format abbia subito dei cambiamenti molto rilevanti. Per prima cosa, rispetto ai due anni passati, è stata apportata una modifica al titolo della trasmissione. Anche le dinamiche del gioco sono state sottoposte a un’attenta revisione. Lo scopo, ovviamente, è quello di attirare un numero sempre maggiori di spettatori. È probabile che Barbara D’Urso, dopo il forte calo di ascolti di Pomeriggio 5, cercherà in tutti i modi di portare in TV uno Show degno di nota. Potrebbe interessarti: La Pupa e il Secchione 2022: ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 febbraio 2022) A partire da martedì 15 marzo, su Italia 1, andrà in onda la nuova edizione de Lae il. Il programma è stato affidato nelle mani esperte di. Dal recente, sembra che il format abbia subito dei cambiamenti molto rilevanti. Per prima cosa, rispetto ai due anni passati, è stata apportata una modifica al titolo della trasmissione. Anche le dinamiche del gioco sono state sottoposte a un’attenta revisione. Lo scopo, ovviamente, è quello di attirare un numero sempre maggiori di spettatori. È probabile che, dopo il forte calo di ascolti di Pomeriggio 5, cercherà in tutti i modi di portare in TV unodegno di nota. Potrebbe interessarti: Lae il2022: ...

Advertising

QuiMediaset_it : Sempre bene @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d'Urso si conferma al vertice di fascia sul… - Barbara24367112 : RT @Ilbimbodisole1: Barbara D'Urso potrebbe entrare il 14 marzo in finale nella casa del gf per chiedere a SOleil se vuole diventare opinio… - gf_2022 : RT @Ilbimbodisole1: Barbara D'Urso potrebbe entrare il 14 marzo in finale nella casa del gf per chiedere a SOleil se vuole diventare opinio… - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: La Pupa e il Secchione Show: il nuovo promo con Barbara d’Urso ed un volto noto - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Barbara d’Urso scrive a Tananai e lui risponde -