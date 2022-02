Atp Dubai 2022, Sinner-Hurkacz volano ai quarti nel doppio: Celikbilek e Bublik sconfitti in due set (Di lunedì 21 febbraio 2022) Jannik Sinner e Hubert Hurkacz hanno conquistato il pass per i quarti di finale del torneo di doppio all’Atp di Dubai 2022. L’azzurro e il polacco hanno superato in due set la coppia formata dal turco Altu? Celikbilek e dal russo naturalizzato kazako Aleksandr Bublik negli ottavi, con il punteggio di 7-6(6) 6-4, e ora dovranno vedersela con i vincenti tra Peers/Polasek e Myneni/Ramanathan. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Jannike Huberthanno conquistato il pass per idi finale del torneo diall’Atp di. L’azzurro e il polacco hanno superato in due set la coppia formata dal turco Altu?e dal russo naturalizzato kazako Aleksandrnegli ottavi, con il punteggio di 7-6(6) 6-4, e ora dovranno vedersela con i vincenti tra Peers/Polasek e Myneni/Ramanathan. SportFace.

Advertising

WeAreTennisITA : Ci proverà Musetti a fermare la corsa al 6° titolo a Dubai di Novak. Ma anche la vittoria non bastare al serbo per… - sportface2016 : #ATPDubai 2022: il programma e l'ordine di gioco di martedì 22 febbraio con #Sinner - sportface2016 : #AtpDubai 2022, #Sinner-#Hurkacz volano ai quarti nel doppio: #Celikbilek e #Bublik sconfitti in due set - ilveggente_it : ??#TENNIS #Djokovic Vs #Musetti è un match valido per il primo turno del torneo #Atp500 di #Dubai che si giocherà o… - sportli26181512 : Djokovic: 'Ibrahimovic mi ha sostenuto, l'ho apprezzato. Tifo per lo scudetto al Milan': Novak Djokovic si prepara… -