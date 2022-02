Accordo tra Ajax e la famiglia Nouri: risarcimento per 8 milioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’8 luglio 2017, Abdelhak Nouri ha subito un arresto cardiaco durante una partita amichevole in Austria. Di conseguenza, il centrocampista ha subito danni cerebrali gravi e permanenti. L’Ajax ha poi confermato che le cure mediche di Nouri nella fase vitale in campo non erano adeguate e, come datore di lavoro, ha riconosciuto la responsabilità per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’8 luglio 2017, Abdelhakha subito un arresto cardiaco durante una partita amichevole in Austria. Di conseguenza, il centrocampista ha subito danni cerebrali gravi e permanenti. L’ha poi confermato che le cure mediche dinella fase vitale in campo non erano adeguate e, come datore di lavoro, ha riconosciuto la responsabilità per L'articolo

