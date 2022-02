WWE | Brock Lesnar sarà presente a Raw

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 20 febbraio 2022) Siamo reduci da Elimination Chamber, l’ultimo Premium Live Event prima dell’evento più importante dell’anno, ovvero WrestleMania 38. Da Jeddah sono arrivate conferme come quelle di Roman Reigns e Becky Lynch, che hanno rispettivamente sconfitto due WWE Hall of Famers come Goldberg e Lita, ma anche una novità decisamente importante in vista di Mania, infattisi è laureato nuovo WWE Champion vincendo l’Elimination Chamber Match. Si comincia a costruire Già dalla puntata di Monday Night Raw di domani sera si comincerà a costruire in maniera decisa e diretta le rivalità che porteranno ai match a WrestleMania. Infatti per la puntata dello show rosso è stata confermata la presenza del nuovo WWE Champion, che avrà il mirino puntato sul suo avversario allo Showcase of The Immortals, ovvero ...