Venezia Genoa 1-1: Ekuban dopo Henry, un punto a testa nello scontro salvezza (Di domenica 20 febbraio 2022) Allo stadio Penzo, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Venezia e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Penzo, Venezia e Genoa, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi Venezia Genoa 1-1 MOVIOLA 9? Il Venezia chiede un rigore! – Contatto Maksimovic-Aramu, forse un pestone. Orsato lascia correre 11? Ancora Maksimovic-Aramu – Altro contatto in area con gli stessi protagonisti! Ancora una volta Orsato lascia correre nonostante le proteste di Zanetti. Qui Maksimovic aveva cercato l’anticipo non trovando il pallone 13? GOL Henry – Corner di Aramu da sinistra, spizzata di Ceccaroni ed Henry da due passi mette dentro con la testa 19? Tiro ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Allo stadio Penzo, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Penzo,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi1-1 MOVIOLA 9? Ilchiede un rigore! – Contatto Maksimovic-Aramu, forse un pestone. Orsato lascia correre 11? Ancora Maksimovic-Aramu – Altro contatto in area con gli stessi protagonisti! Ancora una volta Orsato lascia correre nonostante le proteste di Zanetti. Qui Maksimovic aveva cercato l’anticipo non trovando il pallone 13? GOL– Corner di Aramu da sinistra, spizzata di Ceccaroni edda due passi mette dentro con la19? Tiro ...

Advertising

Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Venezia-Genoa 0-0 in diretta su - TuttoSalerno : Serie A, termina in parità lo scontro salvezza tra Venezia e Genoa: la classifica aggiornata - TuttoVenezia : RELIVE SERIE A - #Venezia-#Genoa (1-1) finita, i Leoni prendono un punto in una gara iniziata bene e diventata diff… - fyoobas : Blessin da tecnico del Genoa Genoa 0-0 Udinese; Roma 0-0 Genoa; Genoa 1-1 Salernitana; Venezia 1-1 Genoa Un… - vivere_sardegna : Anticipo Serie A, lo scontro diretto salvezza Venezia-Genoa termina 0-0 -