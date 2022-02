Terremoto avvertito a Ragusa e Siracusa (Di domenica 20 febbraio 2022) Modica – Una scossa di Terremoto è stata avvertita oggi alle ore 15,50 in provincia di Ragusa e a Siracusa. La scossa è stata segnalata anche da alcuni cittadini di Modica e di altri Comuni iblei. Diversi i post sui social di eprsone che hanno avvertito la scossa di Terremoto anche in diversi Comuni della provincia di Siracusa tra cui Priolo, Melilli ed Augusta. La scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata dall’Ingv alle ore 15,49 nel Mar Ionio Meridionale ed ha avito una profondità di 24 chilometri. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 20 febbraio 2022) Modica – Una scossa diè stata avvertita oggi alle ore 15,50 in provincia die a. La scossa è stata segnalata anche da alcuni cittadini di Modica e di altri Comuni iblei. Diversi i post sui social di eprsone che hannola scossa dianche in diversi Comuni della provincia ditra cui Priolo, Melilli ed Augusta. La scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata dall’Ingv alle ore 15,49 nel Mar Ionio Meridionale ed ha avito una profondità di 24 chilometri. L'articolo proviene da Quotidiano di

