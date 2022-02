Roma, Zaniolo in discoteca dopo il 2 - 2 contro il Verona (Di domenica 20 febbraio 2022) L'attaccante della Roma è stato filmato in una discoteca della Capitale dopo il pareggio contro la squadra gialloblù Leggi su leggo (Di domenica 20 febbraio 2022) L'attaccante dellaè stato filmato in unadella Capitaleil pareggiola squadra gialloblù

Advertising

sportface2016 : +++Emergenza #Roma: due giocatori positivi al #Covid_19. Infortunio muscolare per #Zaniolo, a rischio per domani+++ #RomaHellasVerona - siamo_la_Roma : ?? Non solo #Juventus, #ManchesterUnited e #Liverpool ???? Dalla Spagna: anche l'#AtleticoMadrid cerca #Zaniolo ??… - SMontemorra : ??Senza l'accordo tra Roma e Zaniolo potrebbe costringerli a vendere il giocatore. C'è ottimismo sul fatto che la Ju… - LAROMA24 : Calciomercato Roma, dalla Spagna: anche l'Atletico Madrid sulle tracce di Zaniolo #AsRoma - TUTTOJUVE_COM : Corsport - Zaniolo potrebbe lasciare la Roma per sanare il bilancio -