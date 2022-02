Reja: “Il Napoli non è così indietro rispetto all’Inter” (Di domenica 20 febbraio 2022) Reja: “Il Napoli anche nello scontro diretto ha dimostrato di non essere così indietro rispetto all’Inter”Edy Reja, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ad Il Mattino. Queste le sue parole: NEL Napoli GLI ATTACCANTI SONO FUCILIERI “In Italia vince chi prende meno gol? Sempre. -afferrma Reja -La sicurezza che ti dà la fase difensiva aiuta anche a far meglio a chi sta davanti. E nel caso del Napoli sono dei fucilieri gli attaccanti azzurri. Con in più Zielinski che non è una punta ma segna come se lo fosse. Inter favorita? Non era così scontato che dopo l’addio di Conte, i nerazzurri mantenessero un passo così alto. Inzaghi ha trovato una tavola ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 20 febbraio 2022): “Ilanche nello scontro diretto ha dimostrato di non essere”Edy, ex allenatore del, ha rilasciato un’intervista ad Il Mattino. Queste le sue parole: NELGLI ATTACCANTI SONO FUCILIERI “In Italia vince chi prende meno gol? Sempre. -afferrma-La sicurezza che ti dà la fase difensiva aiuta anche a far meglio a chi sta davanti. E nel caso delsono dei fucilieri gli attaccanti azzurri. Con in più Zielinski che non è una punta ma segna come se lo fosse. Inter favorita? Non erascontato che dopo l’addio di Conte, i nerazzurri mantenessero un passoalto. Inzaghi ha trovato una tavola ...

