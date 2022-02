Qualificazioni Wta Guadalajara 2022 | Bronzetti sconfigge Mendez e vola nel main draw

Leggi su sportface

(Di domenica 20 febbraio 2022) Luciasi è qualificata per il tabellone principale del Wta 250 di. La tennista italiana ha sconfitto all’ultimo turno dil’australianaed ha staccato il pass per il. Successo importante per l’azzurra, che ha avuto la meglio in rimonta con il punteggio di 3-6 6-2 6-3 dopo due ore e 25 minuti di gioco. Bella reazione da parte di Lucia, che nonostante una partenza non eccezionale è ripartita ed ha portato a casa il match, come da pronostico. Ora non resta che attendere il sorteggio e scoprire chi sarà la sua avversaria al primo turno del tabellone principale. SportFace.