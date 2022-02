(Di domenica 20 febbraio 2022) , esattamente dal 21 al 28 febbraio Da Capirossi a Stoner, da Dovizioso a Iannone, da Lorenzo a Petrucci, fino ad arrivare ai due top riders che scenderanno in pista sulla Desmosedici nel 2022, il nostro “Pecco” Bagnaia e l’australiano Jack Miller. Sul canale 208 (Sky) ci saranno interviste e contenuti inediti, tra cui “Il sogno di Pecco”, unoche parla della carriera del pilota piemontese dagli esordi in Moto3 con lo lo Sky Racing Teamstagione 2021, che lo ha visto vestire i panni del pilota ufficiale. Oltre alle vittorie più belle, potrete godervi tanti speciali con protagonisti i piloti più vincenti della storia della. Tra questi ‘Il sogno di Pecco’: il racconto della carriera di Bagnaia, dal ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #Ducati #NuvolaRossa Una settimana dedicata alla 'Rossa' a due ruote, dall'esordio con #Capirossi,… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #Ducati #NuvolaRossa Una settimana dedicata alla 'Rossa' a due ruote, dall'esordio con… - sportli26181512 : Ducati, su Sky Sport MotoGP programmazione speciale: i dettagli sul 208: Una Nuvola Rossa invade Sky Sport MotoGP d… - Lele76er : @AlessioBuzzanca @CucchiRiccardo Subbuteo improvvisato. Nuvola Rossa libero! -

Ultime Notizie dalla rete : Nuvola Rossa

MotoGrandPrix.it

... le ansie di mia madre non mi toccavano', ricorda Parazzoli, 'ero lontano, accanto a John lo scorridore, l'indian agent, accanto a, alla feroce Yalla, alla piccola e poi non più piccola ...Qui i giovanissimi hanno prima acceso numerosi fumogeni, che in pochissimo hanno creato unadi fumo sull'intera carreggiata, occupata dai ragazzi in protesta. 'Rappresentano il sangue ...Nuvola Rossa Ducati MotoGP 2022 – Sky Sport dedica una settimana di programmazione speciale alla Ducati, esattamente dal 21 al 28 febbraio. Da Capirossi a Stoner, da Dovizioso a Iannone ...“Ero tornato immortale, le ansie di mia madre non mi toccavano”, ricorda Parazzoli, “ero lontano, accanto a John lo scorridore, l’indian agent, accanto a Nuvola Rossa, alla feroce Yalla, alla piccola ...