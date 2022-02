Moggi: il Napoli ha i mezzi per puntare allo scudetto ma stia attento al Cagliari (Di domenica 20 febbraio 2022) Su Libero, nel consueto appuntamento domenicale, Luciano Moggi si occupa anche del Napoli. Dall’ottimo primo tempo di Barcellona vorrà ripartire domani il Napoli, atteso a Cagliari da una partita tutt’altro che scontata. La squadra di Mazzarri nell’ultimo periodo ha fatto 8 punti in 5 partite, tanti quanti l’Inter, ma Spalletti ha i mezzi per puntare allo scudetto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) Su Libero, nel consueto appuntamento domenicale, Lucianosi occupa anche del. Dall’ottimo primo tempo di Barcellona vorrà ripartire domani il, atteso ada una partita tutt’altro che scontata. La squadra di Mazzarri nell’ultimo periodo ha fatto 8 punti in 5 partite, tanti quanti l’Inter, ma Spalletti ha iper. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Moggi: il Napoli ha i mezzi per puntare allo scudetto ma stia attento al Cagliari Vorrà ripartire dall’ottimo prim… - DiegoBot_it : Con il Napoli è davvero finita. Io continuo ad andare d'accordo con Moggi, ma non con il presidente Ferlaino: quind… - titty_napoli : RT @guglielmotim: #Mourinho in un gesto che sa d'amarcord: ricorda a #Pairetto le belle telefonate dei bei tempi del papà (all'epoca design… - AlessandroDeD14 : @GioCarne1 @A_Int_ @tancredipalmeri Impunita di cosa mi scusi? Quali vantaggi avrebbe avuto? Quali trofei há vinto… - davideinno85 : RT @mirkonicolino: #Calciopoli: la Corte di Appello di Napoli ha stabilito che i condannati dovranno risarcire la #Figc per 200mila euro. A… -