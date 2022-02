Advertising

AntoVitiello : ?? Formazione ufficiale #Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Diaz, Le… - Gazzetta_it : Il pitbull di Theo scappa e sbrana un cagnolino: il difensore a rischio denuncia #Milan - vanandrix79 : RT @Gazzetta_it: Il pitbull di Theo scappa e sbrana un cagnolino: il difensore a rischio denuncia #Milan - _enz29 : RT @cmdotcom: Milan, #Hernandez nei guai: il suo Pitbull incustodito uccide un cane, ora Theo rischia la denuncia - 51m0_ : RT @Gazzetta_it: Il pitbull di Theo scappa e sbrana un cagnolino: il difensore a rischio denuncia #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Hernandez

Un pitbull fuggito da una villa di Theoa Guanzate - dove il terzino rossonero risiede con la fidanzata influencer Zoe Cristofoli - ha assalito e ucciso il piccolo pinscher di un'anziana donna, provocando momenti di tensione in ......l'ammonizione già al 39' pt per un intervento da dietro su Theo. Ma l'arbitro di Ravenna è riuscito a rimanere in controllo della sfida mostrando 4 cartellini gialli ai giocatori del...Il pitbull di Theo Hernandez è stato visto scappare dalla villa del difensore, in cui vive con la compagna Zoe Cristofoli, e uccidere il piccolo pinscher di un’anziana donna. A riportarlo “La ...È accaduto venerdì a Guanzate. Il cane era fuggito dalla villa del calciatore del Milan. La nipote della proprietaria cerca testimoni GUANZATE – Si cercano testimoni per chiarire la brutale ...