Mara Venier, addio a Domenica In? Clamoroso, c’è chi smentisce tutto! (Di domenica 20 febbraio 2022) Mara Venier non condurrà più Domenica In? La conduttrice più amata della Rai conduce da oramai diversi anni il talk del fine settimana Squadra vincente non si cambia. Questo è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 20 febbraio 2022)non condurrà piùIn? La conduttrice più amata della Rai conduce da oramai diversi anni il talk del fine settimana Squadra vincente non si cambia. Questo è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

gabrieledimarzo : RT @dariosardone: L’annuncio di Mara Venier in diretta a #DomenicaIn: “Dopo otto anni torno nella mia Venezia. Venerdì 25 febbraio sarò osp… - pale_spring : RT @blind_rhea: Eccoci live con Mara Venier che apre #DomenicaIn parlando del suo protetto Lauro all'#Eurovision2022 ?? - albmar96 : RT @dariosardone: L’annuncio di Mara Venier in diretta a #DomenicaIn: “Dopo otto anni torno nella mia Venezia. Venerdì 25 febbraio sarò osp… - marcoluci1 : RT @tempoweb: 'Ha vinto a #SanMarino!' #DomenicaIn, #MaraVenier pazza di gioia per #AchilleLauro all'#Eurovision2022 #musica #stripper #20f… - marcoluci1 : RT @dariosardone: L’annuncio di Mara Venier in diretta a #DomenicaIn: “Dopo otto anni torno nella mia Venezia. Venerdì 25 febbraio sarò osp… -