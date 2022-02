Lutto nel battipagliese: morto il calciatore 35 enne (Di domenica 20 febbraio 2022) Lutto nella città di Battipaglia e per la squadra della città, la Real Battipaglia: è morto il calciatore Sergio Satriano. Egli aveva solo 35 anni, noto nel popoloso centro della Piana del Sele, in provincia di Salerno, per essere stato un calciatore della sopracitata Real Battipaglia (più precisamente giocava come difensore), squadra dilettantistica che milita L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 20 febbraio 2022)nella città di Battipaglia e per la squadra della città, la Real Battipaglia: èilSergio Satriano. Egli aveva solo 35 anni, noto nel popoloso centro della Piana del Sele, in provincia di Salerno, per essere stato undella sopracitata Real Battipaglia (più precisamente giocava come difensore), squadra dilettantistica che milita L'articolo

Advertising

Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo del calcio, è morto nella notte a 73 anni Pierluigi Frosio, ex capitano del Perugia dei miracoli e… - sportmediaset : Lutto nel mondo del calcio: addio a Pierluigi Frosio, aveva 73 anni. #SportMediaset #UltimOra - akohlscheen : RT @Agenzia_Ansa: Lutto nel mondo del calcio, è morto nella notte a 73 anni Pierluigi Frosio, ex capitano del Perugia dei miracoli e poi al… - MariaRi02793146 : RT @Agenzia_Ansa: Lutto nel mondo del calcio, è morto nella notte a 73 anni Pierluigi Frosio, ex capitano del Perugia dei miracoli e poi al… - Roky99760738 : RT @MussiFabrizio: #Dalema nel 2015 prevedeva che “#Renzi sarebbe caduto per via giudiziaria”. Non era un mago, ma il mandante di certa mag… -