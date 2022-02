L'Amica Geniale 3, Francesco Serpico: «Non solo Nino Sarratore» (Di domenica 20 febbraio 2022) L'attore napoletano presta il volto al personaggio più odiato della saga dell'Amica Geniale: dai sogni a un libro nel cassetto, ecco cosa ci ha raccontato Leggi su vanityfair (Di domenica 20 febbraio 2022) L'attore napoletano presta il volto al personaggio più odiato della saga dell': dai sogni a un libro nel cassetto, ecco cosa ci ha raccontato

Advertising

ItalyinShanghai : ?? “L’Amica Geniale” (My Brilliant Friend), la serie televisiva ispirata dai romanzi di Elena Ferrante, torna sugli… - KiaraFarigu : RT @scrignodipando1: L’amica geniale-storia di chi resta e di chi fugge, al via la terza stagione - klaurbucks : Con una spruzzatina de L'amica Geniale e di Don Matteo - taravntolino : stavo spiegando a una mia amica la trama de l'amica geniale e ne è venuta fuori una cosa come: '... e stefano, che… - carol_trash : Ogni tanto la voce nella mia testa è quella di alba rhorwaker che fa la vfc nell'amica geniale -