La regina Elisabetta è positiva al Covid

(Di domenica 20 febbraio 2022) LaII è risultataal-19. Lo fa sapere Buckingham Palace. La sovrana britannica, che ha 95 anni e che sta riscontrando “sintomi lievi simili ad un raffreddore”, continuerà comunque con tutta probabilità ad adempiere ai suoi compiti meno impegnativi da Windsor nella prossima settimana. Un primo allarme era scattato già dieci giorni fa, quando il principe Carlo era stato trovato positivo al coronavirus appena due giorni dopo aver incontrato la madre. Ma non è stato in quella occasione che laha contratto il, perché successivamente ha condotto una serie di impegni e incontrato varie persone: si sa invece che ci sono stati diversi casi nello staff reale e, a causa anche della fine delle restrizioni in Inghilterra, è probabile che ...

Il virus in Inghilterra non ha risparmiato nemmeno la sovrana. LaII è risultata positiva al Covid . Lo conferma Buckingham Palace in una nota precisando che la sovrana 'ha sintomi lievi e continuerà con i suoi doveri'.II, 95 anni, ha ...Daniel Craig ha parlato di recente di un battuta che lafece sul suo conto durante un incontro dell'attore britannico con la longeva sovrana d'Inghilterra. Parlando ai microfoni del The Late Show With Stephen Colbert, la star di 007 , ...La sovrana d'Inghilterra è risultata positiva al Covid-19 dopo i contatti recenti con il Principe Carlo già contagiato Timore per lo stato di salute della Regina Elisabetta che è risultata ...Come riferisce Buckingham Palace, la Regina Elisabetta è risultato positiva al Covid-19. Per il momento la monarca avverte soltanto dei leggeri sintomi. Nei giorni scorsi anche il Principe Carlo e la ...