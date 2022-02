Incidente sulla Palermo-Catania, auto in fiamme: grave un 20enne (Di domenica 20 febbraio 2022) Palermo – grave Incidente stradale sulla Palermo Catania nella zona del raccordo autostradale nella zona di Villabate. Un giovane palermitano di 20 anni, A.A. si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civico. L’Incidente è avvenuto stamattina. Lo scontro è avvenuto tra l’Opel Corsa guidata dal giovane e un autocarro guidato da un uomo di 40 anni di Catania che stava andando al teatro Massimo a prendere del materiale. Nell’impatto l’auto è andata in fiamme. Il giovane è stato soccorso dai vigili del fuoco. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale e i sanitari del 118. L’autostrada è stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 20 febbraio 2022)stradalenella zona del raccordostradale nella zona di Villabate. Un giovane palermitano di 20 anni, A.A. si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civico. L’è avvenuto stamattina. Lo scontro è avvenuto tra l’Opel Corsa guidata dal giovane e uncarro guidato da un uomo di 40 anni diche stava andando al teatro Massimo a prendere del materiale. Nell’impatto l’è andata in. Il giovane è stato soccorso dai vigili del fuoco. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale e i sanitari del 118. L’strada è stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso di ...

